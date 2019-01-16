Сезон обучения в летнем отделении школы GOKite.Petersburg начинается с момента, когда температура воздуха уверенно подбирается к значениям +15 градусов. Обычно это середина мая, когда можно при хорошей теплой, солнечной погоде научиться подготавливать оборудование и пилотировать кайт находясь на песке на берегу, а при прогревании воды в Финском заливе можно уже начинать учиться запускать кайт с воды на отмели.
Ветер должен быть от 5-х до 12 м.с. Это самые оптимальные условия для обучения летом. При ветре более 13 м.с. занятия не проводятся.
Школа работает каждый день: и в выходные, и в будние дни. Оптимальное время занятий - светлое, с 11 утра до 16 часов вечера. Обычно в это время ветер самый ровный и сильный.
Наши инструктора имеют опыт обучения не менее 5 - 10 лет. В стоимость занятий уже входит страховка оборудования и по желанию может быть добавлена и спортивная страховка, которая оплачивается отдельно.
Первое занятие всегда 2-х часовое. Только в это время можно вложить тот максимум информации и практики, который позволит новичку понять, что это за спорт и принять решение о дальнейшем обучении.
Итоговое количество часов у всех разное - зависит от физических кондиций и опыта. Обычно это 6-10 часов.
Также мы предлагаем подарочный сертификат на обучение - лучший подарок Вашим друзьям. И Вам не надо ломать голову, что же подарить. Сертификат можно оформить на любое количество занятий.
Ждем Вас в нашей школе.
Если Вы окончательно решили попробовать это увлекательное занятие - просто нажмите кнопку ниже!
Можно также связаться с нами:
- Непосредственно с этого сайта, нажав кнопку звонка в верхнем правом углу
- По городскому центральному номеру +7 (812) 334-9007
- По сотовой связи +7 (962) 702-5688.
Если все инструкторы на занятиях и не могут ответить, мы обязательно вам перезвоним, чтобы уточнить дату и время тренировки, обговорить все условия и список необходимого оборудования.
Обязательно уточните сколько человек будет учиться, чтобы мы смогли подготовить необходимое оборудование для каждого.
Созвониться нужно будет также накануне дня тренировки, чтобы подтвердить свои намерения и уточнить место проведения. Место зависит от погодных условий и текущего направления ветра. Иногда полезно позвонить по дороге на точку, чтобы уточнить погодные условия. Школа всегда перемещается за ветром.Ок! Я с вами!
Для занятий Вам понадобится - одежда, защищающая от ветра на первое занятие, плавки или купальный костюм на последующие. Обувь должна прочно держаться на ногах.
Гидрокостюм, шлем, гидротапки и другие аксессуары Вам будут выданы.
Занятия проводятся строго индивидуально.
Программа минимум
Обучение начинается с небольшой теоретической подготовки, которая длится в среднем не боле 40-45 минут.
За это время Вы узнаете основные термины, поймете какие бывают кайты, почему и где и как они летают, какие типы кайтов существуют и чем они различаются, как двигаться с помощью кайта и как запускать кайты различных типов.
Практическая часть начинается с приобретения навыков небольшого пилотажного кайта, с целью выправить стойку и усвоить принципы управления.
Следующий этап обучения - пилотирование кайта уже рабочей площади (зависит от веса райдера и силы ветра), при этом предполагается что в конце занятия вы уже сможете удерживать кайт в нужной точке и сажать его.
На третий час уходим на мелководье и учимся запускать кайт с воды, сажать его и перемещаться по мелководью на ногах и в положении bodydrag. Затем учимся плавать за кайтом, одевать доску и в конце 4-го часа уже можно делать первые попытки стартовать.
Продвинутое катание
Для тех кто уже уверенно катается наша школа предлагает два варианта программы для продвинутого катания.
Катание на гидрофойле.
В программу входит получение навыков движения в водоизмещающем режиме, выхода на крыло и движения на крыле.
Использование кайтлупов.
В программу входит обучение базовой техники использования кайт и даун лупов при движении и разворотах, а так же хели-лупов при прыжках, выполнения элементов транзишн кайтлуп и бэкролл транзишн кайтлуп.
Уровень катания необходимый для обучения в продвинутой группе определяет инструктор.
Занятия проводятся по мере комплектования групп. Запись через сайт или у инструктора.
Занятия проводятся персонально. Стоимость одного занятия зависит от его длительности и составляет - 3000 руб при длительности занятия 1 час, и 5000 рублей если длительность занятия составляет 2 часа (2500 рублей в час).
Количество часов курса определяется индивидуально, в зависимости от спортивных навыков и физических возможностей ученика.
Обычно, в среднем минимальный курс освоения занимает - 6-8 часов.
Обучавшимся в нашей школе зимой - достаточно 2-х часов для того, чтобы сделать первый самостоятельный галс.
После окончания базового курса школа предоставляет возможность самостоятельно совершенствовать свои навыки с использованием проката оборудования.
В стоимость проката входит купол нужной площади, трапеция, кайтлиш, наколенники (если нужны), а также помощь инструктора при запуске и посадке, советы по технике.
Страховка оборудования не входит в стоимость. В случае повреждения прокатного снаряжение, арендатору будет необходимо оплатить стоимость ремонта.
Учился у ребят всего 1 занятие. Но за 2 часа научили и пилотировать кайт и кататься на лыжах, используя его тягу.
Все очень доходчиво и понятно. Теперь буду брать в аренду кайт и кататься. Это очень круто. Спасибо.
Алексей 16.01.2019
+7 (812) 334-9007 - Gokite
+7 (962) 702-56-88 - Андрей
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Наша школа - сетевая и быстро растущая организация.
Мы всегда открыты для сотрудничества, интересных идей и тем.
Если у Вас есть предложения, или вы хотели бы поработать в нашем дружном коллективе в одном из наших подразделений - напишите нам и, возможно, мы найдем общий язык.
На сегодняшний день у нас работают отделения в Санкт-Петербурге, Тарифе и Черногории.
Написать можно на адрес info@gokite.ru.
Оплата сдельная.
Большой респект Игорю за помощь в покупке у него кайта Core XR5 12m, а так же за консультации в разных вопросах. Кайт - супер. Игорь - профессионал, который ратует за прибавление в рядах кайтеров, типа меня (я новичек в этом деле).
Core рулит в кайтинге.
Рубен 19.08.2019