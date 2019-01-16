Описание

Сезон обучения в летнем отделении школы GOKite.Petersburg начинается с момента, когда температура воздуха уверенно подбирается к значениям +15 градусов. Обычно это середина мая, когда можно при хорошей теплой, солнечной погоде научиться подготавливать оборудование и пилотировать кайт находясь на песке на берегу, а при прогревании воды в Финском заливе можно уже начинать учиться запускать кайт с воды на отмели.

Ветер должен быть от 5-х до 12 м.с. Это самые оптимальные условия для обучения летом. При ветре более 13 м.с. занятия не проводятся.

Школа работает каждый день: и в выходные, и в будние дни. Оптимальное время занятий - светлое, с 11 утра до 16 часов вечера. Обычно в это время ветер самый ровный и сильный.

Наши инструктора имеют опыт обучения не менее 5 - 10 лет. В стоимость занятий уже входит страховка оборудования и по желанию может быть добавлена и спортивная страховка, которая оплачивается отдельно.

Первое занятие всегда 2-х часовое. Только в это время можно вложить тот максимум информации и практики, который позволит новичку понять, что это за спорт и принять решение о дальнейшем обучении.

Итоговое количество часов у всех разное - зависит от физических кондиций и опыта. Обычно это 6-10 часов.

Также мы предлагаем подарочный сертификат на обучение - лучший подарок Вашим друзьям. И Вам не надо ломать голову, что же подарить. Сертификат можно оформить на любое количество занятий.

Ждем Вас в нашей школе.